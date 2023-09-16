شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: تجربة بيراميدز "ناجحة".. والبطولات تحتاج جماهير وإعلام قوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى شوقى غريب المدير الفني للمقاولون العرب أعجابه بتجربة نادى بيراميدز، مؤكدًا أنها تجربة قوية وناجحة، لأنه فريق أنفق أموال كثيرة وكان هناك مردود قوى خلال السنوات الخمس، حيث شارك في بطولات إفريقيا ووصل إلى النهائيات والمربع الذهبى للدورى المصرى.

وأضاف المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى أن بيراميدز نجح في فترة قليلة في تصدر المشهد مع الاهلى والزمالك ويحل مكان فرق كبيرة عريقة، وعدم تحقيق بطولات لأنه يفتقد الدعم الجماهيرى الذى يمثل 70% من عوامل تحقيق البطولات وكذلك الدعم الإعلامى.

وأكد غريب أن مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب ينتظره نجاحات كبيرة، ستكون طفرة فى الكرة المصرية خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن كابيتانو مصر مشروع كبير وتدخل الدولة بقوة يضمن تحقيق النجاحات والأهداف التى تسعى إليها الرياضة المصرية، وأتوقع نجاحا كبيرا لكابيتانو مصر فى اكتشاف المواهب وزيادة عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية.

وأضاف، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطنى، أن كابيتانو مصر سيخلص المواهب من القيود التى تفرضها الأندية ومطالبتها بمبالغ ضخمة للموافقة على رحيل مواهبها.

ويؤكد غريب أن كابيتانو مصر مشروع متكامل له خطط واضحة، ويعمل فيه منظومة، تضم خبرات إدارية ونجوم كبيرة وأراه مشروع صناعة كبير.