شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وأرتاسولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة مهمة أمام نظيره أرتاسولار الجيبوتى والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب عزام بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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الخليج 365"فى السطور التالية الضوء عن أبرز 5 معلومات عن المباراة. 1- طاقم تحكيمى من جزر القمر يدير المباراة

يدير المباراة طاقم تحكيم من جزر القمر بقيادة محمد العثماني حكم ساحة، ويعاونه كل من سليمان أمل الدين مساعد أول وعبد المجيد أزيلاني مساعد ثان، بالإضافة إلى سليمان انسودان حكم رابع، ويراقب المباراة التنزاني خالد عبد الله.

2 - قائمة الزمالك لخوض اللقاء

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.

3 - التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وأرتا سولار

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،محمود علاء،حاتم سكر،حمزة المثلوثى،خط الوسط: عمرو السيسي،نبيل عماد دونجا،مصطفى شلبى،إبراهيما نداى،يوسف إبراهيم "أوباما"، خد الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

4 - زيزو وفتوح يغيبان عن المباراة

ويفتقد الزمالك في المباراة لأهم أوراقه المتمثلة في أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح نظراً لتعرضهما للإصابة خلال تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى بالمعسكر الأخير الأمر الذى دفع أوسوريو لتجهيز بديلهما والاستعداد للدفع بهما في المباراة.

5 - الزمالك يرتدى الزى الأزرق

الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه البديل باللون الأزرق" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه اللون الأخضر الفاتح.