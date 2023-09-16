شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة مهمة أمام نظيره أرتاسولار الجيبوتى والمقرر لها في الرابعة عصر اليوم السبت على ملعب عزام بتنزانيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتاسولار كالتالى: حراسة المرمى: محمد صبحى،خط الدفاع: حسام عبد المجيد،محمود علاء،حاتم سكر،حمزة المثلوثى،خط الوسط: عمرو السيسي،نبيل عماد دونجا،مصطفى شلبى،إبراهيما نداى،يوسف إبراهيم "أوباما"، خد الهجوم: سيف الدين الجزيرى.

ويفتقد الزمالك في المباراة لأهم أوراقه المتمثلة في أحمد سيد "زيزو" وأحمد فتوح نظراً لتعرضهما للإصابة خلال تواجدهما في صفوف المنتخب الوطنى بالمعسكر الأخير الأمر الذى دفع أوسوريو لتجهيز بديلهما والاستعداد للدفع بهما في المباراة.

وطالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم،مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة،ومنعه من الاستحواذ على الكرة مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جييبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى أرتا سولار وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس وضرورة حسم المباراة مبكرا وعدم الانتظار حتى الأمتار الأخيرة الأمر الذى يتسبب في ضغط ذهني وبدني على اللاعبين.

على الجانب الأخر دخل فريق أرتا سولار في معسكر مغلق منذ عدة أيام من أجل التركيز على مباراة الزمالك الأولى، في ظل رغبتهم فى تحقيق نتيجة إيجابية تصب في صالح بطل جيبوتى قبل مواجهة العودة بالقاهرة.