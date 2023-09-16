شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..منافسات المصارعة الحرة ببطولة العالم فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم لاعبى منتخب المصارعة الحرة منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 24 سبتمبر الجارى ، ووفقا لقرعة البطولة فيلتقى عمرو رضا مع لاعب المكسيك بينما ينافس ضياء جودة امام منافسه الاسبانى

ومن المقرر ان يخوض لاعبى المنتخب جمال عبد الناصر ومصطفى جبر منافساتهم يوم 18 من الشهر الجارى

كان اتحاد المصارعة أعلن قائمة منتخب المصارعة الرومانية والتي تضم كلا من هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو

وتعد سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيا