شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: أبناء المدربين واللاعبين القدامى يواجهون ظلما وعدم موضوعية فى تقييمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب المدير الفني للمقاولون العرب أن أبناء المدربين والنجوم السابقين يواجهون ظلم كبير عندما ينضمون لاى فريق ، حيث تحاصرهم اتهامات المجاملة بشكل مبالغ فيه .

وقال شوقى غريب في تصريحات بندوة الخليج 365 أن ابنه معه في نفس الفريق، فماذا افعل عندما اجد الظلم على أبنى ، في كل الدول نجد أبناء المدربين ، و أي مدرب يصطحب ابنه في نفس الجهاز الفني كمدرب معه ولا نجد من ينتقد الأمر، لأن لاعب الكرة تقييمه داخل الملعب ، ويقاس الموضوع بالقابلية لدى الجماهير ، هل متقبلينه ام لا .

وأضاف مدرب المنتخب الوطنى الأسبق ، انه يرحب بأى لاعب من أبناء لاعبى الكرة السابقين ، خاصة عندما يكون مستواه جيد ، لانه يتعامل بمنطقية وبعيدا عن المجاملات .