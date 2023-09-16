غلق باب القيد لدورى المحترفين والقسم الثانى اليوم

القاهرة - سامية سيد - يغلق اليوم السبت باب الانتقالات الصيفية لدورى المحترفين والقسم الثانى، حيث بدأت فترة القيد يوم 27 يوليو الماضى، وانتهت يوم 5 أغسطس 2023 للقوائم الأولى، وبدأ يوم 6 أغسطس وامتدت حتى 14 سبتمبر للقوائم الثانية أوالإضافية، وتمكن معظم الأندية من دعم صفوفها بالصفقات الجديدة.

ويضم دورى المحترفين كلا من: وادى دجلة والسكة الحديد والقناة وبتروجت ولافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر المقاصة وطنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة وراية ومكادى والنجوم وحرس الحدود وأسوان وبروكسى والمصرية للاتصالات.

وأجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قرعة مباريات المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى "ب" والمقرر أن ينطلق بداية الشهر القادم ، وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية في الأسبوع الأول وجاءت على النحو التالى:-

أسمنت أسيوط – الأقصر

شبان قنا – كيما أسوان

الألومنيوم – قوص

ملوى - ديروط

طهطا باى

ويتأهل صاحب المركز الأول مباشرة لدورى المحترفين، كما يخوض مباراتين مع صاحب المركز الأول في المجموعة الثانية يتأهل الفائز للمشاركة في دورة رباعية يتأهل منها الأول للدورى مباشرة.

وفى وقت سابق، أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات المجموعة الأولي من دوري القسم الثاني "المحترفين" للموسم الجديد 2023- 2024، حيث تنطلق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد في 18 سبتمبر الجاري فى أول موسم للمسابقة، على أن تقام المباريات في تمام الساعة الرابعة مساء.

وتبدأ الجولة الأولى من منافسات دوري المحترفين يومي 18 الاثنين والثلاثاء 19 سبتمبر الجاري، على أن تقام الجولة الثانية في الأسبوع التالي يومي الاثنين الثلاثاء 25 و26 سبتمبر الجاري.