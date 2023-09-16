عمرو طارق ينتظم فى تدريبات الطلائع اليوم استعداداً للبنك الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم السبت عمرو طارق الوافد الجديد لطلائع الجيش فى تدريبات ناديه استعداداً لمواجهة البنك الاهلى بضربة بداية الدوري بعدما وصلت البطاقة الدولية للاعب وتم قيده فى صفوف الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى بعد التعاقد معه فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
أعلنت رابطة الأندية المحترفة افتتاح الموسم الكروى الجديد 2023-2024 الاثنين المقبل، فى تمام السابعة مساء بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلى على استاد جهاز الرياضة.
وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".
وسجل طلائع الجيش، 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس" ، واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.
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