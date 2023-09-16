الأهلى يبدأ تجهيز موديست للظهور فى افتتاحية الدورى أمام المصرى

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة مارسيل كولر تجهيز لاعبه الفرنسى انتونى موديست الوافد الجديد للقلعة الحمراء للظهور الاول فى تشكيل المارد الاحمر بداية من مواجهة المصري البورسعيدى فى إفتتاحية الدوري لاسيما فى ظل غياب محمود كهربا مهاجم الفريق بسبب الايقاف ستة لقاءات .

يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

استبعد الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، الفرنسي انتوني موديست مهاجم الفريق الجديد من القائمة النهائية مباراة السوبر الأفريقي التى أقيمت مساء الجمعة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد قرار كاف برفض قيده.

ورفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – منذ قليل، طلب النادي الأهلي بقيد الفرنسي انتوني موديست في قائمته المشاركة بالسوبر الأفريقي بسبب اللوائح.

ووقع الأهلي عقداً مع أنتوني موديست مدته موسم واحد قابل للتجديد تلقائياً لمدة موسم آخر حال مشاركة اللاعب فى عدد مُحدد من المباريات وتسجيله أهدافا مُحددة أيضاً.

كان عقد أنتوني موديست انتهى مع نادي بورسيا دورتموند الألماني في يوليو الماضي لكنه تدرب منذ فترة مع فريق فورتونا كولن، الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بألمانيا، للحفاظ على لياقته البدنية.

ويملك المهاجم الفرنسي مسيرة طويلة مع العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها كانت الفترة الأولى مع فريق كولن الألماني الذي انتقل إليه من منافسه المحلي هوفنهايم في 2015، حيث أحرز 40 هدفا خلال 64 مباراة خاضها بقميص الفريق.

كما خاض تجربة مع نادي تيانجين تيانهاي الصيني في 2017، وقدم أداء مميزا معه في البداية، إذ سجل 7 أهداف وصنع 3 أهداف في 8 مباريات في الدوري المحلي، لكن الموسم التالي لم يكن مميزا، حيث اكتفى خلالها بتسجيل 4 أهداف خلال 12 مباراة بالدوري ليعود معارا إلى فريقه السابق كولن.

وانضم أنتوني موديست إلى بوروسيا دورتموند عقب رحيل المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه قضى موسمًا واحدًا مع النادي الألماني.

وشارك موديست في 19 مباراة مع دورتموند خلال مسيرته معه، أحرز فيها هدفين فقط من رأسيتين وصنع هدفا واحدا، مما جعله يرحل عن الفريق الألماني.