شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يؤازر منتخب المصارعة قبل المُشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس؛ الدعم والمؤازرة والتحفيز للمنتخب الوطني للمصارعة للكبار، وذلك قبيل انطلاق منافسات بطولة العالم، التى تقام فى الفترة من 16 إلى 24 سبتمبر الجارى في صربيا، وهي من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس.

وأشار الوزير إلى ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، في تحقيق الميداليات في البطولة، ورفع راية مصر عاليًا، والتأهل لأوليمبياد باريس، مؤكدًا على دعم القيادة السياسية المستمر للرياضة والرياضيين والتوجيهات المستمرة بتوفير كافة الإمكانات.

وأضاف الوزير أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

وأعرب صبحي عن خالص تمنياته بالتوفيق لجميع لاعبي المنتخب المصري في البطولة، مؤكدًا أنه ينتظر منهم تحقيق العديد من الميداليات وتقديم أداء جيد ومتميز في البطولة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الرياضة المصرية تشهد العديد من النجاحات والتفوق على المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين، والذي يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة.

وتضم قائمة المنتخب، سمر حمزة اللاعبة الوحيدة من منتخب المصارعة النسائية المشاركة بالبطولة، ويضم الجهاز الفني معها محمد طلبة مديرا فنيًا، وكذلك هيثم فهمى، محمد مصطفى، محمد إيهاب،عبد اللطيف منيع، محمد جبر، محمد إبراهيم كيشو.