شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بعثة الأهلى من السعودية بعد خسارة السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة النادى الأهلى من السعودية في الساعات الأولى من صباح غدا الأحد بعد خسارة لقب كأس السوبر الأفريقى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد.

وفاز اتحاد العاصمة باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أحرز زين الدين بلعيد هدف المباراة الوحيد فى شباك الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 42.

وقاد عبد الحق بن شيخة المدير الفنى لاتحاد العاصمة فريقه للفوز باللقب، بعدما حقق معه كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم المنصرم، بينما خسر الأهلي البطولة مع مدربه السويسري مارسيل كولر، الذي خسر لقبه الثاني مع الأحمر منذ توليه قيادة الفريق.