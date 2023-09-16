الزمالك يبدأ مشواره في الكونفدرالية وليفربول يواجه ولفرهامبتون.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 16 - 9 - 2023، عد من المباريات الهامة والقوية على مستوى دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، بالإضافة لمباريات مُثيرة في الدوري السعودي، والفرنسي والإيطالي والإسباني.

وفي بطولة كأس الكونفدرالية، يلعب الزمالك وأرتا سولار مباراة قوية في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة القارية، في افتتاحية الفارس الأبيض للموسم الجديد.

وفي دوري أبطال إفريقيا، يصطدم النجم الساحلي التونسي بنظيره الجيش الملكي المغربي، في دور الـ 32.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول نظيره ولفرهامبتون، ويواجه وست هام فريق مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد ضد برايتون.

كما يستضيف برشلونة نظيره ريال بتيس، ويواجه فالنسيا فريق أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

ويلعب لاتسيو مع يوفنتوس، وإنتر ميلان ضد ميلان، ويستقبل جنوى نظيره نابولي على ملعبه، في الدوري الإيطالي.

وفيما يلي جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

باور ديناموز الزامبي ضد سيمبا التنزاني، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

النجم الساحلي التونسي ضد الجيش الملكي المغربي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ريال باماكو المالي ضد نواذيبو الموريتاني، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ولفرهامبتون ضد ليفربول، في تمام الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 1".

أستون فيلا ضد كريستال بالاس، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD Xtra 3".

فولهام ضد لوتون تاون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD Xtra 1".

مانشستر يونايتد ضد برايتون، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 2".

توتنهام ضد شيفيلد، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 6".

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 1".

نيو كاسل يونايتدي ضد برينتفورد، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 1".

الدوري الإيطالي

يوفنتوس ضد لاتسيو، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "AD SPORTS Premium 1".

انتر ميلان ضد ميلان، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "AD SPORTS Premium 1".

جنوى ضد نابولي، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "AD SPORTS Premium 1".

الدوري الألماني

لايبزيج ضد أوجسبورج، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 8".

فرايبورج ضد بروسيا دورتموند، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 5".

فولفسبورج ضد يونيون بيرلين، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports Fr 7 HD max".

ماينز ضد شتوتجارت، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports Fr 9 HD max".

كولن ضد هوفنهايم، في تمام الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports Fr 8 HD max".

بوخوم ضد آينتراخت فرانكفورت، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 5".

الدوري الفرنسي

رين ضد ليل، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports HD 4".

لانس ضد ميتز، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "beIN Sports HD 4".

الدوري السعودي

أبها ضد الاتفاق، في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "SSC HD".

الحزم ضد الطائي، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الرائد ضد النصر، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "SSC HD".

الأهلي ضد التعاون، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتُذاع على قناة "SSC1 HD".

كأس الكونفدرالية الإفريقية

فيروفيارودو مابوتو ضد ساجرادا، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

الزمالك ضد أرتا سولار، في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية، تُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

سيخوخون يونايتد ضد سانت ايلوي لوبوبو، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

بيندل انشورانس ضد نهضة بركان، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

جابورون يونايتد ضد سوبر سبورت، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.