شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الإنجليزي يعدل جدوله بسبب أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعديل بعض مباريات الدوري الممتاز، بسبب منافسات الفرق في مسابقات أوروبا، وتتضمن المباريات التي تم تغيير مواعيدها مباراة حامل لقب أوروبا مانشستر سيتي في ملعب تشيلسي التي تم تغييرها من 11 نوفمبر إلى 12 نوفمبر، علاوة على مباراة نيوكاسل أمام أرسنال التي تم تغييرها إلى 4 نوفمبر، و«ديربي» لندن بين توتنهام وتشيلسي إلى 6 نوفمبر.

في المقابل، تم تعديل توقيت مباريات أخرى مثل مباراة ليفربول أمام أستون فيلا، وفولهام ومانشستر يونايتد كما سيعلن عن تعديلات لاحقاً لمباريات الشهر المقبل.

أكثر المتضررين من التعديل هو تشيلسي رغم عدم مشاركته هذا الموسم في أي من مسابقات أوروبا، لكن المدرب بوكتينيو حث نجومه على التعويض هذا الموسم ابتداء من مباراة الأحد أمام المضيف بورنموث، وقال المدرب بعد احتلال الفريق المركز 12 هذا الموسم: «لا مجال لأخطاء مثل التي حصلت أمام نوتنغهام فوريست، هذا لا يليق بفريق ينافس على مكان في دوري أبطال أوروبا أو المنافسة على لقب الدوري. علينا أن نكون وحوشاً أكثر في طريقة اللعب لنفوز، عندما كنت لاعباً كنت وحشاً يسبب المشاكل. لاعبو فريقي أفضل مني من ناحية المهارات لكنني كنت أقوى منهم في قرع الخصوم».