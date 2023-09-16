شكرا لقرائتكم خبر عن منع روبياليس من الاقتراب من إيرموسو أو الاتصال بها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

فرض القاضي فرانشيسكو دي خورخي على رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس، عدم الاقتراب أكثر من مسافة 200 متر من لاعبة المنتخب جينيفر إيرموسو كما حظر عليه الاتصال بها، وذلك في أول ظهور لروبياليس في محكمة أودينسيا ناسيونال بالعاصمة مدريد.

وطلب الإدعاء العام أن يكون حظر الوجود 500 متر، لكن القاضي حكم بـ200 متر وطلب من روبياليس ، بعد اتهامه رسمياً بفرض نفسه على اللاعبة عندما قبلها عقب فوز منتخب السيدات بلقب العالم في 20 أغسطس الماضي ، أن يحضر للمحكمة ويوقع كل 15 يوماً لضمان عدم هروبه من البلاد.

ولم يدل روبياليس بأي تصريح لوسائل الإعلام عند خروجه مع محاميته أولغا توباو بعد جلسة مغلقة استمرت ساعة كاملة. وشوهدت إيرموسو، بمعنويات مرتفعة في تمرينات فريقها باتشوكا المكسيكي تاركة مهمة التحدث باسمها لمحاميتها في إسبانيا.