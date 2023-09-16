شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام يحصد جائزة «مدرب الشهر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

حصد الأسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام الجديد لأول مرة على جائزة أفضل مدرب للشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك لنجاحه في جمع 10 نقاط من 4 جولات. بيد أن على المدرب أن يتذكر أن نونو اسببيريتو، مدرب الفريق السابق، حصد الجائزة أيضاً وطرد بعد 52 يوماً.

وعلق بوستيكوغلو:«صدقوني أنا أعرف مطبات المدربين بعد 28 عاماً في الميدان، لا تظنوا أنني أحلّق من السعادة وأعتقد أن كل شيء سيسير بسلاسة». وعندما قال له المراسلون تمتع بـ«شهر العسل» أجاب:«لا أعرف كيف كان شهر عسلكم لكن شهري تضمن خسارة أعظم لاعب في تاريخ النادي» في إشارة لهاري كين المنتقل لبايرن ميونيخ في الصيف.

وتابع المدرب:«شهر العسل خاصتي كان بدون ضغوط وممتع جداً أما بالنسبة لشهر العسل مع زوجتي جيورجيا فقد تجولنا في باريس وفينيسيا وأثينا لكن حقيبتها ضاعت منها لذا لم يكن شهر عسل خالياً من الحوادث».

وعن معاناة نجمه البرازيلي ريتشاردسون النفسية قال المدرب:«أحياناً يسقط اللاعبون في فخ التصور بأن حياتهم مثالية بسبب وضعهم المادي، هذه الأمور لا تجعلك محصناً من صعوبات الحياة».