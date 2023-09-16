شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الزمالك فى 290 مباراة أفريقية قبل مواجهة أرتا سولار اليوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره أرتا سولار الجيبوتى فى الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز وتأمين موقفه من أجل دخول مباراة العودة بأريحية والصعود إلى الدور المقبل.

وخاض الزمالك 290 مباراة بالبطولات الأفريقية قبل لقاء اليوم، حقق الفوز فى 144، وانتهت 63 مواجهة بالتعادل، وتعرض الفارس الأبيض للخسارة فى 83 مباراة، وسجل الزمالك 443 هدفاً مقابل 265 هدفاً سكنت شباكه.

من جهته طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم، مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة، ومنعه من الاستحواذ على الكرة مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جيبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.