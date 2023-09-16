شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الزمالك فى الكونفدرالية قبل ضربة البداية أمام أرتا سولار الجيبوتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراة مهمة أمام أرتاسولار الجيبوتى فى الرابعة عصر اليوم، السبت على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشارك الزمالك للمرة الرابعة فى تاريخه ببطولة الكونفدرالية، حيث لعب الفارس الأبيض 32 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاءً وتعادل فى 7 مواجهات وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 27.

لم يقم النادي الأبيض بأي صفقة خلال هذا الصيف بسبب وقف القيد، وسيخوض المباراة وكذلك دور المجموعات من الكونفدرالية بنفس قائمة الموسم الماضي.

من جهته اعتبر المدرب خوان كارلوس أوسوريرو، المدير الفنى للزمالك، أن هذا الأمر يمثل تحديًا كبيرًا له، وفى الوقت نفسه أعرب عن ثقته فى قدرة فريقه ولاعبيه على النجاح.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم، مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة، ومنعه من الاستحواذ على الكرة، مؤكداً عليهم ضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جيبوتى.