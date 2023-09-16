شكرا لقرائتكم خبر عن «الطبخ» يغير شكل ابن بيكهام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد محاولة فاشلة لشق طريقه في كرة القدم على خطى والده ديفيد بيكهام، لجأ بروكلين الابن الأكبر للنجم الإنجليزي السابق للمشاركة في برامج طبخ، لكن يبدو أن شهيته انفتحت لتجربة صنوف الطعام لذا ظهر مؤخراً بديناً بعد جلسة في «الجيم» رغم محاولته تقليد والده بحلق رأسه تماماً بوقت قصير بعد قيام روميو، ابن بيكهام الآخر، بحلق رأسه أيضاً.

وقال بيكهام إنه يفضل حلق رأسه وذلك لسهولة العناية به، فيما كشف تقرير عن كتابته رسالة دعم لمدافع المنتخب ومانشستر يونايتد هاري ماغواير بعد سيل الانتقادات الذي تعرض له بسبب تسجيله هدفاً في شباك إنجلترا بمباراة ودية أمام اسكتلندا.