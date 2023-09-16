ضربة البداية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي اليوم السبت الفريق الأول لنادي الزمالك أمام أرتا سولار الجيبوتي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتي، في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، على ملعب “شامازي” في دولة تنزانيا.

ويحتاج الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة من أجل تسهيل المهمة في مباراة العودة، والعبور إلى الدور التالي.

وتُنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"، والمتاحة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات، وتُذاع عبر قناة “OnTime Sports HD 1”، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويسعى الفريق الأبيض بقيادة مديره الفني خوان أوسوريو، في تحقيق الفوز خلال مباراة اليوم، خاصة وأنها تعد ضربة البداية للموسم الجديد، ويتطلع للظهور بشكل مميز.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" - محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي.