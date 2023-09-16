محمد صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يُلاقي ليفربول نظيره وولفرهامبتون ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ2.30 مساء.

ويبدأ مدرب ليفربول "كلوب" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبيرتسون، ماتيب، جوميز، كوانساه

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك اليستر، جونز.

خط الهجوم: مممد صلاح، جاكبو، جوتا.

يحتل ليفربول المركز الثالث في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق وولفرهامبتون

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب وولفرهامبتون "جاري أونيل" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: خوسي سا

خط الدفاع: سيميدو، داوسون، كيلمان، نوري.

خط الوسط: بلجارد، ليمينا، جوميز.

خط الهجوم: نيتو، كونيا، هي تشان.

يحتل الوولفز المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 3 نقاط، وبفارق 7 نقاط عن منافسه ليفربول.