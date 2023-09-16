مواعيد مباريات الأهلى فى الدور الأول للدورى المصرى.. بالتواريخ (إنفو جراف)

القاهرة - سامية سيد - يفتتح فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 سبتمبر الجارى بمواجهة فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.