شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تعلن إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة أون تايم سبورتس إذاعة مباراة الزمالك وأرتا سولار الجيبوتى، المقرر لها الرابعة عصر اليوم، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى لقاء يبحث فيه الفارس الأبيض عن الفوز وتأمين موقفه من أجل دخول مباراة العودة بأريحية والصعود إلى الدور المقبل.



أون تايم سبورتس تعلن اذاعة مباراة الزمالك

وخاض الزمالك 290 مباراة بالبطولات الأفريقية قبل لقاء اليوم، حقق الفوز فى 144، وانتهت 63 مواجهة بالتعادل، وتعرض الفارس الأبيض للخسارة فى 83 مباراة، وسجل الزمالك 443 هدفاً مقابل 265 هدفاً سكنت شباكه.

من جهته طالب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبيه بضرورة التركيز أمام أرتا سولار وعدم الاستهتار بالخصم، مشدداً عليهم بضرورة احترامه من بداية المباراة، ومنعه من الاستحواذ على الكرة مؤكداً عليهم بضرورة التسجيل المبكر لإرباك حسابات بطل جيبوتى.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز الفريق الأبيض لمواجهة أرتا سولار، وتجميع كل المعلومات الكافية عن المنافس ومقاطع الفيديو الخاصة بمبارياته لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.