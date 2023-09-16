شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن أرتا سولار منافس الزمالك اليوم فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل الزمالك مشواره في الكونفدرالية الأفريقية 2024 بمواجهة أرتا سولار فى الرابعة عصر اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 وذلك على الأراضي التنزانية.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في السطور التالية عن أبرز 6 معلومات عن الفريق الجيبوتى..

1_ 1980 تاريخ تأسيس أرتا سولار الجيبوتى.

2_ توج أرتا سولار بالدوري الجيبوتى مرتين فى تاريخه وتوج بالكأس أربعة مرات وكأس السوبر مرتين.

3_ أنهى أرتا سولار الدوري الجيبوتى الموسم الماضى محتلا المركز الثالث.

4_بوزيان بن عربي هو المدير الفنى للفريق الجيبوتى وهو جزائري الجنسية - 54 سنة - يقود الفريق منذ يناير 2023 وعمل كمدرب مع عدد من الفرق ومدير فني مؤقت مع اتحاد العاصمة عام 2020.

5_ القيمة التسويقية: 800 ألف يورو.

6_ الأيفوارى سالومون كالو والكاميرونى أليكس سونج أبرز نجومه.

7_ خسر من المقاولون في الدور التمهيدي للكونفدرالية فى 2020 بنتيجة 10-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

8_ آرتا سولار تأهل إلى دور الـ 32 بالفوز على هورسييد الصومالي بنتيجة 3-0.

9_ كان اسمه الأساسي الاتحاد الرياضي بأرتا.

10_ أرتا سولار الجيبوتي أحد أندية الدوري الجيبوتي الممتاز ينتمي لمدينة صغيرة تدعى أرتا.