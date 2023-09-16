شكرا لقرائتكم خبر عن سر غياب أحمد عبد القادر عن الأهلى فى السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال استبعاد أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من مباراة السوبر الأفريقي أمس، الجمعة، التي خسرها الأحمر بهدف نظيف يُمثل علامات استفهام كبيرة بين جماهير الأهلي خاصة أن عبد القادر من اللاعبين أصحاب الحلول الفردية التي يرى قطاع كبير من جمهور الأهلي أن الفريق كان بحاجة له أمس.

مصدر في الأهلي، قال إن غياب عبد القادر عن السوبر كان لوجهة نظر فنية خاصة بمارسيل كولر الذي فضّل عدم الدفع باللاعب في مباراة الأمس لأن المدير الفني كان يرغب في الاستعانة بلاعبين يُجيدون أداء الدور الدفاعي مع الهجومي.

وأكد المصدر أن عبد القادر من اللاعبين الذين يتحركون هجومياً بشكل قوي على حساب الأداء الدفاعي ، لذا فضّل كولر عدم الاستعانة به في مباراة الأمس ودفع بأخرين قادرون على التنوّع بين الأداء الهجومي والدفاعي بحسب وجهة نظر الجهاز الفني.

ويفتتح الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى نسختها الجديدة فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل بمواجهة المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية