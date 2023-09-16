كأس ديفيس: ديوكوفيتش يعود ويمنح صربيا مقعدًا بربع النهائي

الرياص - اسماء السيد - فالنسيا (إسبانيا): حجز نوفاك ديوكوفيتش مكانًا لصربيا في ربع نهائي كأس ديفيس لكرة المضرب الجمعة، بفوزه على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا، بعد خمسة أيام فقط من فوزه بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وحقّق المصنف أوّل عالميًا فوزًا سهلاً 6 3 و6 4 ليمنح بلاده تقدمًا بنتيجة 2 0 في فالنسيا، بعد فوز لاسلو دجيري في وقتٍ سابق على ألبرت راموس فينيولاس 6 4 و6 4.

وكان هذا الظهور الأول لديوكوفيتش في مسابقة الفرق، منذ خسارة صربيا في نصف النهائي أمام كرواتيا في 2021.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بلقبه الـ24 في البطولات الأربع الكبرى نهاية الأسبوع الماضي بثلاث مجموعات نظيفة على الروسي دانييل مدفيديف في نهائي فلاشينغ ميدوز.

قال "نولي" أنا في حالة غبطة بعد كل ما حصل معي في الفترة الأخيرة على ملاعب التنس".

تابع "اللعب لصربيا، لبلدي، هو شيء مختلف تماماً. هي مسؤولية كبرى، لكنها شرف وفخر في الوقت عينه".

مبارة الزوجي

صربيا التي حسمت أيضاً مباراة الزوجي بمجموعتين، حجزت مكاناً في ربع النهائي المقرر في ملقة الإسبانية في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك بعد فوزها على كوريا الجنوبية 3 0 الثلاثاء.

في المقابل، ودّعت إسبانيا، مضيفة دور الثمانية، المنافسة في ظل غياب نجمها كارلوس ألكاراس المصنف ثانياً عالمياً والذي فضل الخلود إلى الراحة بعد خروجه من نصف نهائي فلاشينغ ميدوز.

وعما إذا كان حضور ديوكوفيتش يزيد من الضغط على الفريق الصربي، قال زميله دجيري "قد يضع بعض الضغوط. لكني أحاول استخدام ذلك كحافز".

وكان ديوكوفيتش لعب دوراً حاسماً بفوز صربيا بلقبها الوحيد في المسابقة عام 2010.

تختتم صربيا مشوارها في دور المجموعات السبت أمام تشيكيا التي ضمنت التأهل أيضاً إلى دور الثمانية.

موراي يلعب يوم جنازة جدته

في المقابل، منح أندي موراي بريطانيا نقطتها الأولى في المسابقة أمام سويسرا، قبل أن يكشف أنه غاب عن جنازة جدته لخوض المباراة.

وقال موراي بعد فوزه الملحمي على لياندرو ريدي 6 7 (7/9)، 6 4، 6 4 في مانشستر أرينا "اليوم هو يوم صعب بالنسبة لي، إنها جنازة جدتي اليوم".

وأضاف "أنا آسف لعائلتي لأنني لم أتمكن من التواجد هناك، لكن يا جدتي، هذا الفوز لك"، قبل أن يعود إلى مقعده حيث جلس يبكي مغطياً وجهه بالمنشفة.

ولم يخسر اللاعب البالغ من العمر 36 عاماً سوى ثلاث من مبارياته الفردية الـ35 السابقة في البطولة، لكنه احتاج إلى كل ذرة من المهارة والقدرة التنافسية ليشق طريقه أمام ريدي البالغ من العمر 21 عاماً، والذي كان يشارك للمرة الأولى في كأس ديفيس.

سويسرا

عادلت سويسرا الأرقام مع فوز المخضرم ستاينسلاس فافرينكا على كاميرون نوري 7 5 و6 4. لكن دان إيفانز ونيل سكوبسكي تفوّقا على دومينيك ستريك وفافرينكا 6 3 و6 3، لتحقق بريطانيا فوزها الثاني في دور المجموعات، بعد الأول على أستراليا 2 1.

وستضمن بريطانيا مقعد ربع النهائي بحال فوزها على فرنسا الأحد، فيما قد تؤهلها الخسارة أيضاً، بحسب نتيجة مباراة السبت بين سويسرا وأستراليا.

إيطاليا تعوض

وعوّضت إيطاليا خسارتها الافتتاحية أمام كندا حاملة اللقب 0 3، بفوزها على تشيلي 3 0 ضمن المجموعة الأولى.

تغلّب اليافع ماتيو أرنالدي على كريستيان غارين 2 6 و6 4 و6 3، ثم فاز لورنتسو سونيغو على نيكولاس خارّي 3 6 و7 5 و6 4، قبل ان تحسم مباراة الزوجي أيضاً.

وابقت فنلندا على آمالها بالتأهل في المجموعة الرابعة التي تتصدرها هولندا بفوزين، بفوزها على كرواتيا 2 1 في سبليت.