شيكابالا أساسيا.. تشكيل الزمالك لمواجهة أرستا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، عن تشكيل الزمالك الذي سيخوض به مواجهة أرتا سولار الجيبوتي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، عصر اليوم السبت.

ويشارك الزمالك في بطولة كأس الكونفدرالية، بعد تحقيقه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنقضي، وستكون أول مواجهة له أمام أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

فيما لعب أرتا سولار في الدور التمهيدي الأول (دور الـ 64)، أمام هورسيد الصومالي، وفاز عليه بسداسية نظيفة في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب.

وستنطلق مباراة الزمالك وأرتا سولار، في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم السبت، في ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية، في تنزانيا.

وسيبدأ الزمالك مواجهة أرتا سولار في الكونفدرالية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حاتم سكر، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، إبراهيما نداي.

ويجلس على مقاعد البدلاء محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، رغم تردد أنباء اعتزاله، كما يجلس محمود علاء العائد من الإعارة في الموسم الحالي، بجانب كل من عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي وروقا وسيد عبد الله نيمار وناصر منسي.