شكرا لقرائتكم خبر عن أرتا سولار يتقدم على الزمالك بثنائية بعد مرور 60 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 60 دقيقة من عمر مباراة أرتا سولار الجيبوتى والزمالك، التى تجمعهما حاليًا باستاد عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية، وتقدم الفريق الجيبوتى بهدفين دون رد.

وجاءت الربع ساعة الأولى من المباراة عبارة عن عمليات جس النبض بين الفريقين واكتشاف عناصر كل فريق وطريقة اللعب التى يعتمد عليها، حيث انحصرت الكرة فى وسط الملعب بين الفريقين وسط محاولات للوصول للمرمى على استحياء.

وبعدها كثف كل فريق محاولات الضغط على مرمى الأخر فى محاولة لتسجيل هدف التقدم وسط تماسك دفاعى من الزمالك وأرتا سولار.

وواصل الزمالك الضغط حتى حصل على الأفضلية الهجومية والخطورة على مرمى الخصم، إلا إن جميع الهجمات تتحطم قبل أن تسكن الكرة مرمى أرتا سولار.

ونجح فريق أرتا سولار فى تسجيل هدفين قبل حلول الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

ويضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.