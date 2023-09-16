شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رمضان صبحى قبل مواجهة الجيش الرواندى ومحاولات لتجهيزه للقاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، معاناة رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق من آلام فى العضلة الضامة، خلال الساعات الماضية، وقبل مباراة الجيش الرواندي فى إطار مباريات بطولة دوري الأبطال.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في الرابعة عصر غدٍ الأحد باستاد بيلي كيجالي بالعاصمة الرواندية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أوضح المنيري أن رمضان صبحي شعر ببعض الآلام وخضع لتدريبات تأهيلية مع الجهاز الطبي على هامش التدريب الختامي الذي خاضه الفريق صباح اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الرواندي.

وأشار الطبيب إلى أن رمضان صبحي سيخضع لمزيدٍ من الفحوصات والأشعة للاطمئنان عليه عقب عودة الفريق إلى القاهرة، وقبل مباراة الزمالك في بداية مشوار بيراميدز بالدوري المصري الممتاز.