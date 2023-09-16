شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر بثنائية من أرتا سولار الجيبوتى فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق الكرة الأول بنادى الزمالك من أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب عزام فى تنزانيا، فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية.

وينتظر الزمالك مباراة العودة التى ستقام فى القاهرة 29 من الشهر الجارى، على أمل تعويض تلك الخسارة وحصد بطاقة التأهل.

وجاءت الربع ساعة الأولى من المباراة عبارة عن عمليات جس النبض بين الفريقين واكتشاف عناصر كل فريق وطريقة اللعب التى يعتمد عليها، حيث انحصرت الكرة فى وسط الملعب بين الفريقين وسط محاولات للوصول للمرمى على استحياء.

وبعدها كثف كل فريق محاولات الضغط على مرمى الأخر فى محاولة لتسجيل هدف التقدم وسط تماسك دفاعى من الزمالك وأرتا سولار. وواصل الزمالك الضغط حتى حصل على الأفضلية الهجومية والخطورة على مرمى الخصم، إلا إن جميع الهجمات تتحطم قبل أن تسكن الكرة مرمى أرتا سولار.

ونجح فريق أرتا سولار فى تسجيل هدفين قبل حلول الدقيقة 60 من عمر اللقاء، بعدها حاول الزمالك تقليص الفارق والعمل على تسجيل هدف فى شباك الفريق الجيبوتى.

وضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حاتم سكر - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم" أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي ومصطفى الزناري ومحمد طارق وعمرو السيسي ومحمد أشرف"روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وناصر منسي.