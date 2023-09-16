أرتا سولار الجيبوتي يفاجيء الزمالك بهدفين ويهدد مشواره بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى الفريق الأول لنادي الزمالك، هزيمة مفاجأة أمام أرتا سولار الجيبوتي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في ذهاب دور 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه المباراة، اصبح مشوار نادي الزمالك مهدد بالخروج المبكر من البطولة، حيث يحتاج للفوز في مباراة العودة بثلاثة اهداف نظيفة من أجل التأهل.

ولم يقدم الفريق الأبيض المستوى المطلوب، طوال أحداث المباراة، عكس المنافس الذي ظهر بشكل مميز للغاية خاصة في الشوط الثاني.

تقدم الفريق الجيبوتي بالهدف لاول في الدقيقة 50، ونجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59.

وكان نادي الزمالك شارك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الثالث في بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.