"خسر إمام وفاز كهربا".. كيف انتهت المباريات الأولى لصفقات الأهلي من الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

خسر الأهلي السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري، أمس، في الظهور الأول لإمام عاشور لاعب الزمالك السابق.

شارك إمام عاشور في المباراة أساسيًا، واستبدله المدير الفني السويسري مارسيل كولر في الدقيقة 79 بمحمد مجدى "أفشة".

اختلف الظهور الأول للاعبي الزمالك المنتقلين إلى الأهلي، إذ فاز كهربا في المباراة الأولى له بقميص الأهلي في يناير 2020 أمام إف سي مصر بالدوري المصري، بنتيجة 3/1، شارك اللاعب في الدقيقة 68 بالمباراة بدلًا من مروان محسن.

لم يختلف ظهور كهربا عن إمام عاشور، حيث لم يسجل اللاعب في المباراة.

في فبراير 2015، ظهر مؤمن زكريا للمرة الأولى بقميص الأهلي بعد انتقاله من الزمالك، في مباراة الشرطة بالدوري المصري، التي انتهت بفوز الأهلي 3/1، ولم يحرز أي أهداف.

تأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس مصر 2017، في الظهور الأول لأحمد حمودي بقميص الأهلي (بعد انتقاله من الزمالك) أمام الداخلية ، حيث انتهت المباراة بنتيجة 2/1.

اللاعب الأخير، طارق السعيد الأقرب لبداية إمام عاشور مع الأهلي، حيث خسر مع الفريق في دوري أبطال أفريقيا من الصفاقسي التونسي بنتيجة 1/0.