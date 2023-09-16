"جائزة أفضل مدرب".. سوارش ينشر هذه الصورة وجمهور الأهلي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - شارك المدير الفني السابق للنادي الأهلي، البرتغالي ريكاردو سوارش، صورة على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس" تويتر سابقًا، معلنًا حصول على جائزة أفضل مدرب في شهر أغسطس بالدوري الصيني.

وعلق سوارش على الصورة: "تشرفت بحصولي على جائزة "مدرب الشهر" من الدوري الصيني الممتاز، سنواصل العمل الجاد لمنح المشجعين السعادة التي يستحقونها. شكرا لدعمكم". وتفاعل عدد من جمهور النادي الأهلي مع التغريدة حيث علق أحدهم: "بصراحة الراجل ده تظلم في الفترة اللي قضاها في النادي، مكنش معاه فرقة ولا يمكن الحكم عليه"، وأضاف آخر: "نحن ندعمك، جمهور الأهلي"، وأضاف آخر تعليقا: "بالتوفيق مدربنا السابق".

يذكر أن المدير الفني البرتغالي ريكاردو سوارش تولي تدريب النادي الأهلي في موسم 2022-2023، وتمت إقالته بعد 17 مباراة مع الفريق، ليرحل في أغسطس 2022.