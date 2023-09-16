ويلسون يقود هجوم نيوكاسل لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يُلاقي نيوكاسل يونايتد نظيره برينتفورد ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في تمام الساعة الـ7.30 مساء.
ويبدأ مدرب نيوكاسل"إيدي هاو" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: بوب
خط الدفاع: تريبير، شار، يوتمان، بران.
خط الوسط: لونجستاف، جيماريش، أندرسن.
خط الهجوم: بارينيس، ويلسون، جوردون.
يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، وبفارق 10 نقلط عن المتصدر ليفربول.
تشكيل فريق برينتفورد
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب برينتفورد "توماس فران" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: فالكين
خط الدفاع: هيكي، كولينز، بينوك، بن ميي، هنري.
خط الوسط: ينسين، نورجارد، يانلت.
خط الهجوم: مبيومو، يوان ويسا.
يحتل برينتفورد يونايتد المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 6 نقاط، ويتفوق بفارق 3 نقاط عن منافسه نيوكاسل يونايتد.