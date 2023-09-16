هالاند يقود مانشستر سيتي للفوز على وست هام في الدروي الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت احداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي ووست هام يونايتد، في تمام الساعة الـ5 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل فريق مانشستر سيتي تقديم مستوياته الممتازة واحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على وست هام بنتيجة 3/1.

بدأت أحداث شوط المباراة الأول بضغط من قبل لاعبي وست هام، ليحرز جيمس وارد براوس هدف التقدم في مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة "36".

ظلت هجمات وست هام مستمرة على دفاعات السيتي، وحاول لاعبو مانشستر تسجيل هدف التعادل، لكن دون نتيجة لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم وست هام 1-0.

وفي شوط المباراة الثاني أستعاد لاعبو مانشستر سيتي الثقة مرة آخرى وسيطروا على مجريات المباراة، ليسجل دوكو هدف التعادل في الدقيقة 46 بعد تمريرة رائعة من ألفاريز.

لم يهدأ لاعبو السيتي بعد تسجيل هدف التعادل، وظلوا يصنعون الهجمات والتي نتج عنها هدف ثاني في الدقيقة 76 عن طريق برناردو سيلفا.

وبعدها ب10 دقائق فقط، يسجل إرلينج هالاند الهدف الثالث في مرمى وست هام، وتنتهي المباراة بفوز السيتي بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ15 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل وست هام المركز الخامس برصيد 10 نقاط.