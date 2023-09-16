بثلاث أهداف.. برايتون يفوز على مانشستر يونايتد في الدروي الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأت احداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر يونايتد وبرايتون، في تمام الساعة الـ5 مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل فريق برايتون تقديم مستوياته الجيدة واحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة 3/1.

بدأت أحداث شوط المباراة الأول بضغط من قبل لاعبي برايتون، ليحرز داني ويلبيك هدف التقدم في مرمى مانشستر يونايتد في الدقيقة "20".

ظلت هجمات برايتون مستمرة على دفاعات اليونايتد، وحاول لاعبو مانشستر تسجيل هدف التعادل، لكن دون نتيجة لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم برايتون 1-0.

وفي شوط المباراة الثاني زاد لاعبو برايتون الضغط على دفاعات اليونايتد، ليسجل باسكال جروس الهدف الثاني في الدقيقة 53.

لم يهدأ لاعبو برايتون بعد تسجيل هدف التقدم، وظلوا يصنعون الهجمات والتي نتج عنها هدف ثالث في الدقيقة 71 عن طريق جواو بيدرو.

وبعدها بدقيقتين فقط، يسجل البديل، حنبعل المجبري هدف تقليص الفارق لمانشستر يونايتد، وتنتهي المباراة بفوز برايتون بنتيجة 3-1.

بتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده لـ9 نقاط في المركز السادس بترتيب الدوري الإنجليزي، بينما احتل مانشستر يونايتد المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.