اخبار الرياضه

لأول مرة في تاريخه.. وارد براوس يحقق رقما قياسيا جديدا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد القرش:

تألق خط الوسط الإنجليزي، جيمس وارد براوس، اليوم في خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، وسجل هدف ليحقق رقما قياسيا جديدا في مسيرته.

ووفقًا لموقع "أوبتا" للإحصاء، فإن جيمس وارد براوس لأول مرة في تاريخه يسجل أو يصنع أهدافا في ستة مباريات متتالية في .

وسجل خط الوسط الإنجليزي 3 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة، في آخر ست مباريات له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدير بالذكر، خسر نادي وست هام أمام نظيره مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز،حيث سجل وارد براوس هدف فريقه الوحيد.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا