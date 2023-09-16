شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطلب تقارير طبية وبدنية لصفقات المصرى الجديدة قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بقيادة على ماهر، تقارير طبية وبدنية للصفقات الجديدة التى ضمها الفريق استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024 ، والذي ينطلق الاثنين المقبل.

ولم يسبق للنادي المصري البورسعيدي التتويج ببطولة الدوري الممتاز، بينما يمتلك فى سجله لقب بطولة كأس مصر فى نسخة 1998 بجانب ثلاث بطولات لكأس السلطان حسين أعوام 1933-1934-1937.

ونجح النادي المصري فى إبرام العديد من الصفقات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي، ودعم صفوفه بـ11 لاعبًا هم: محمود حمادة قادما من فاركو، باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي، يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب، سمير فكري قادما من الداخلية، فخر الدين بن يوسف قادما بيراميدز في صفقة انتقال حر، أحمد أيمن منصور في صفقة انتقال حر، محمد الشامي في صفقة انتقال حر، أحمد عيد في صفقة انتقال حر، ميدو جابر من سيراميكا، أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي، وليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 18 / 9 / 2023 موعدا لانطلاق مباريات الدوري المصري ، بمشاركة 18 فريقا هى: "الأهلي - الزمالك - بيراميدز - فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا - طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد.

وكان الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الموسم الماضي 2022-2023 ليتوج بالبطولة رقم 43 في تاريخه بينما تواجد بيراميدز في الوصافة ويليه الزمالك ثالثا ثم فيوتشر في المركز الرابع.