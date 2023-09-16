شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر بالأحمر وسينجيدا بالأزرق فى مواجهة الكونفدرالية غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاجتماع الفني لمباراة سينجيدا التنزاني ومودرن فيوتشر، اليوم، فى إطار مواجهات دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتم خلاله الاتفاق على أن يرتدى فريق سينجيدا التنزاني القميص الأزرق والشورت الأزرق، بينما يرتدي حارس المرمى الزى الفسفوري كاملاً، فيما يرتدي فريق مودرن فيوتشر الزي الأحمر كاملاً على أن يرتدي حارس مرماه اللون البرتقالي.

ويحل مودرن فيوتشر ضيفاً على سينجيدا التنزاني، فى الرابعة عصر غد، الأحد، على ملعب عزام بالعاصمة التنزانية دار السلام، فى ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.