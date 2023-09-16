منتخب مصر يحقق ذهبية التتابع سباحة مونو فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

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وكانت لوجين شوقي قد حققت ميداليتان وهما الميدالية الذهبية لمنافسات 200 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة والميدالية الفضية لمنافسات 100 متر للسباحة بالزعانف المزدوجة.

وشهدت منافسات اليوم تحقيق مروان العمراوي الميدالية الذهبية فى منافسات 2 كيلو للسباحة بالزعانف المزدوجة رجال وحقق أحمد رضوان الميدالية الفضية في نفس السباق وحققت جميلة علي الميدالية الذهبية لمنافسات 4 كيلو متر مونو سيدات .

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للسباحة بالزعانف الميدالية الذهبية لمنافسات 2 كم 4x تتابع مختلط سباحة مونو فى دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية المقامة بمدينة هيراكليون باليونان.وحقق المنتخب الميدالية فى زمن قدره 1:19:06.7 ، ويتكون من محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي وجميلة علي وندى مجدي.

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رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية