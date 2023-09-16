شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للسلة يختار عمرو مصيلحى لعضوية لجنة 3x3 بالفيبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الاتحاد الدولى للسلة "فيبا" عمرو مصيلحى، نائب رئيس الاتحاد المصرى للعبة، لعضوية لجنة 3x3 بالاتحاد الدولى للعبة، ليضاف مقعد لمصر فى الاتحادات الدولية.

ويعد عمرو مصيلحى أحد الكوادر الأساسية فى اتحاد السلة، ويتميز بالخبرة الكبيرة التى أهلته ليتم اختياره نائب لرئيس الاتحاد ولاختياره من جانب الاتحاد الدولى لعضوية لجنة 3x3.

من ناحية أخرى، احتل منتخب كرة السلة رجال بقيادة الكندى روى رانا المركز الـ41 عـالـمـيا بعد الأداء المميز في كأس العالم التى أقيمت بالفلبين.

وقفز منتخب السلة 14 مركزًا في التصنيف العالمي لكرة السلة ، حيث كان فى المركز الـ55 قبل المشاركة فى المونديال حتى أصبح بالمركز ال41. بعد انتهاء المشاركة بالمونديال.

وأنهى منتخب مصر الأول لكرة السلة مشاركته فى كأس العالم، بالخسارة أمام نيوزيلندا بنتيجة 88-86، حيث التقى المنتخب مع نيوزيلندا فى آخر مبارياته بالمرحلة الترتيبية من بطولة كأس العالم.