شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى هزيمة مفاجئة من أرتا سولار في الكونفيدرالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح فريق الزمالك المصري مشواره في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بخسارة مفاجئة من أرتا سولار الجيبوتي، بهدفين نظيفين في ذهاب دور ال32 لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل الهدفين كل من جابريل دادزي في الدقيقة 55، ودواليه محمود البيه في الدقيقة 60 من زمن المباراة التي استضافتها مدينة دار السلام في تنزانيا.

شهدت المباراة عدة محاولات من لاعبي الزمالك لتعديل النتيجة، إلا أن دفاع أرتا سولار نجح في الحد من خطورتها وضمان الخروج بشباكه نظيفة على ملعبه.

يذكر أن الزمالك سيستضيف أرتا سولار في مباراة الإياب، الجمعة 26 سبتمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.