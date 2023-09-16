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عودة جوارديولا.. مانشستر سيتي يهزم وست هام بثلاثية

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل فريق مانشستر سيتي انتصاراته في الممتاز، بعد تغلبه على وست هام بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما في الأسبوع السادس من البطولة.

افتتح جيمس وورد بروس التسجيل لمصلحة وست هام في الدقيقة 36، قبل أن يدرك جيريمي دوكو التعادل لمانشستر سيتي في الدقيقة 46، وأضاف بيرنادرو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 76، قبل أن يضع إيرلينج هالاند الهدف الثالث، لتعزيز الفوز في الدقيقة 86 من زمن المباراة.

وشهدت المباراة عودة بيب جوارديولا إلى مقعد المدير الفني لمانشستر سيتي، بعد خضوعه لعملية جراحية أبعدته عن المباراتين السابقتين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 18 نقطة، العلامة الكاملة بعد 6 مباريات، منفرداً بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف وست هام عند 10 نقاط في المركز السادس، انتظاراً لنتائج باقي المباريات.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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