شكرا لقرائتكم خبر عن في الدقائق الأخيرة.. أستون فيلا يقلب خسارته لفوز بثلاثية على كريستال بالاس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق فريق أستون فيلا فوزًا مثيرًا بنتيجة 3-1 على نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي جمعتهما بالأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أودسون إيدوارد هدف تقدم كريستال بالاس في الدقيقة 47، وسط محاولات من لاعبي أستون فيلا، أصحاب الأرض، لتعديل النتيجة دون جدوى.

وفيما اقترب كريستال بالاس من ضمان نقاط المباراة الثلاث، أحرز جون دوران هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 87، قبل أن يسجل دوجلاس لويز الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 98، ويختتم ليون بايلي الثلاثية في الدقيقة 101 التي شهدت احتساب ما يزيد عن 20 دقيقة وقتًا بدل من الضائع.

وغاب روي هودسون مدرب كريستال بالاس عن المباراة، حيث أصيب بوعكة صحية قبل توجه الفريق إلى الملعب، وأدار اللقاء عبر الهاتف مع مساعديه بادي مكارثي وراي لوينجتون.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 9 نقاط في المركز السابع، فيما تراجع كريستال بالاس للمركز الثامن برصيد 7 نقاط، في انتظار نتائج باقي مباريات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.