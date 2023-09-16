شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يواصل انتصاراته في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قفز الاتفاق إلى المركز الرابع في دوري روشن السعودي بعد فوزه على مضيفه أبها 3-1 ليرفع رصيده إلى 13 نقطة من 18 ممكنة.

وواصل الفريق الذي يدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد عروضه القوية في الدوري محققاً 4 انتصارات من 6 مباريات، بينما استمر أبها في نتائجه غير المستقرة ليتراجع للمركز العاشر بست نقاط ويخسر للمرة الرابعة والثانية تواليا.

أهداف المباراة الأربعة جاءت في الشوط الثاني، وافتتح الفرنسي موسى ديمبلي الشريط في الدقيقة 58 قبل أن يضيف السويدي كوايسون وحامد الغامدي هدفين في الدقيقتين 75 و 82، وجاء هدف أبها من نقطة الجزاء عن طريق الكاميروني اكامبي (90+8).

ويستأتف الاتفاق مشواره في الجولة السابعة بلقاء الطائي، ويلتقي أبها مع الوحدة.