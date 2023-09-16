شكرا لقرائتكم خبر عن وصول العربي الكويتي إلى البصرة لملاقاة الزوراء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

وصل، السبت، إلى محافظة البصرة العراقية وفد فريق العربي الكويتي لكرة القدم من أجل خوض مباراته الأولى في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي أمام مضيفه فريق الزوراء العراقي التي ستجري الاثنين على ملعب «البصرة الدولي».

ويسعى فريق الزوراء العراقي، الذي حرم بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من ميزة مساندة جمهوره الواسع له، إلى تحقيق الفوز وإرسال رسالة اطمئنان إلى عشاقه، الذين لم يزالوا ينظرون بصورة يشوبها الحذر لفريقهم بسبب التغييرات الكبيرة التي طرأت عليه نتيجة انتقال واحتراف وابتعاد أكثر من 12 لاعباً عن صفوفه من الذين مثلوه في الموسم الماضي.

لكن مدرب الزوراء، المصري حسام البدري، أرسل رسائل اطمئنان إلى عموم الجمهور العراقي وإلى جمهور الزوراء بشكل خاص، أكد فيها أن الزوراء يسير بالاتجاه الصحيح ولا خوف أو قلق عليه، مستدركاً، بأن عامل الوقت لم يكن في صالحه في اعداد الفريق بطريقة جيدة.