شكرا لقرائتكم فالنسيا يصدم أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل هوغو دورو هدفين وأضاف خافي غرا هدفا ليفوز فالنسيا 3-صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد، في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وتفوق فالنسيا الذي كان قد خسر في آخر جولتين، على منافسه أتلتيكو الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم قبل هذه المباراة لكنه عانى من عدة غيابات وتراجع إيقاع اللعب عقب تأجيل مباراته قبل التوقف الدولي أمام إشبيلية الشهر الماضي.

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ومنح دورو التقدم بهدف مبكر لصاحب الأرض بعد تسديدة من زاوية ضيقة من الجانب الأيسر بعد مرور خمس دقائق، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد هجمة مرتدة سريعة.

وسجل خافي غيرا الهدف الثالث بتسديدة رائعة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 54، وسط احتفالات صاخبة في استاد ميستايا.

وحقق فالنسيا بذلك فوزه الأول على أتلتيكو منذ 2014 وتقدم إلى المركز الخامس برصيد تسع نقاط.

وسيلعب فريق المدرب دييغو سيميوني، الذي يحتل المركز السابع بسبع نقاط، ضد لاتسيو في افتتاح مشواره بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يخوض قمة العاصمة أمام ريال مدريد يوم الأحد التالي.