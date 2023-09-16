الامارات | الزمالك يلحق بالأهلي ويخسر في إفريقيا ويصعب موقفه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق الزمالك المصري للخسارة، بهدفين دون رد، في أولى مبارياته ببطولة الكونفدرالية أمام منافسه أرتا سولار الجيبوتي في المواجهة التي اقيمت في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية، وعلى ملعب عزام في دولة تنزانيا لعدم حصول الملاعب في جيبوتي على موافقة "كاف".

وجاءت خسارة الزمالك بعد يوم واحد فقط من خسارة الأهلي في إفريقيا أيضا ولكن في كأس السوبر الإفريقي، لتبدأ الكرة المصرية موسمها بشكل سيء على مستوى القارة، وكان الزمالك أنهى الموسم الماضي محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، وهو ما دفعه إلى التواجد في البطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع أرتا سولار في مباراة الإياب لدور 32 من منافسات بطولة الكونفدرالية أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر الجاري أو 1 أكتوبر المقبل، وهي المباراة التي يحتاج فيها الزمالك إلى الفوز بفارق 3 أهداف للصعود إلى الدور الثاني في البطولة.