شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يسعى لاحتواء غضب تامر مصطفى بعد أزمة زياد طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحرك مسئولو نادى إنبى لإنهاء الأزمة الطارئة التى حدثت مع تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد انضمام زياد طارق لاعب الأهلى للفريق وأدى الأمر لغضب المدير الفني وتهديده بالرحيل عن قيادة الفريق البترولى.

ووفقا لمصدر داخل إنبى، تدخل أيمن الشريعى، رئيس النادى البترولى لاحتواء غضب تامر مصطفى وتوضيح وجهة النظر وسوء الفهم الذى حدث وأدى إلى الأزمة.

من جانبه قال أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، إنه نجح فى التعاقد مع زياد طارق لاعب الأهلى لمدة 3 سنوات قبل غلق باب القيد الصيفى.

وأكد أيمن الشريعى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بذل جهدا كبيرا من أجل حل أزمة القيد خلال الأيام الماضية من أجل الحصول على احتياجات الفريق وتلبية رغبات الجهاز الفنى.

وأضح رئيس نادى إنبى أن فتح باب القيد وإسدال الستار على الأزمة كان مخططا له من البداية، ولكن أجل الإعلان فى هذا التوقيت من أجل الحصول على احتياجاته وتلبية رغبات الجهاز الفنى للفريق بقيادة تامر مصطفى.