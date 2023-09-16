شكرا لقرائتكم النصر يواصل انتصاراته بنقاط الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز النصر على مضيفه الرائد 3 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي.

وتقدم النصر عن طريق ساديو ماني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

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وفي الدقيقة 78 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر، ليسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 89.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، تعادل الحزم مع ضيفه الطائي 1 - 1.

وتقدم الطائي في الدقيقة 12 عن طريق بيرنارد مينساه من ضربة جزاء، قبل أن يدرك توزي التعادل للحزم بنفس الطريقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورفع الطائي رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع، فيما يحتل الحزم المركز الثامن عشر والأخير برصيد ثلاث نقاط.