مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة وفوز مثير لتوتنهام وبرايتون يسقط مانشستر يونايتد

قلب حامل اللقب مانشستر سيتي، السبت، تأخره بهدف ضد ويستهام يونايتد ليحقق الفوز بنتيجة (3-1)، وهو الخامس على التوالي متصدرا بذلك ترتيب الدوري الإنكليزي بالعلامة الكاملة بعد خمس جولات.



وسجل جيريمي دوكو وبرناردو سيلفا وإرلينغ هالاند أهداف مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ليرد بذلك على تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 36 برأسية جيمس وارد-براوس.



وبهذه النتيجة حافظ السيتي على الصدارة بالعلامة الكاملة وبات رصيده 15 نقطة في القمة.



ونجح توتنهام في تسجيل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق فوزه الرابع تواليا ويحافظ على سجله الخالي من الهزيمة.



سجل غوستافو هامر هدف التقدم لشيفيلد عكس مجريات اللعب في الدقيقة 75، لكن البديل ريتشارليسون أنهى صيامه عن التسجيل عندما أدرك التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع بعد احتساب الحكم 12 دقيقة.



وبعد ذلك بدقيقتين صنع المهاجم البرازيلي هدف الفوز لزميله ديان كولوسيفسكي.



وواصل مانشستر يونايتد عروضه المتذبذبة، بعد أن خسر للمرة الثالثة في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بالتعثر 3-1 على أرضه في أولد ترافورد أمام برايتون آند هوف ألبيون.



ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما تراجع يونايتد للمركز 12 برصيد ست نقاط.



وفي باقي المباريات فاز أستون فيلا على كريستال بالاس (3-1) وفولهام على لوتون تاون بهدف نظيف.

(وكالات)