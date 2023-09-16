جيمس ميلنر يحقق 3 أرقام قياسية جديدة في مواجهة مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد القرش:

شارك جيمس ميلنر، في فوز فريقه برايتون اليوم على مانشستر يونايتد ينتيجة 3-1، ليحقق ثلاث أرقام قياسية جديدة.

ووفقًا لموقع "أوبتا" للإحصاء، فإن جيمس ميلنر أكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق الفوز أمام مانشستر يونايتد (11 انتصار).

وهو أيضا اكثر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يحقق الفوز ضد مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد (6 انتصارات).

بالإضافة إلى أنه أول لاعب يفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد مع أربع فرق مختلفة (أستون فيلا، مان سيتي، ليفربول، برايتون).